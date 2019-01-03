Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в четверг, 3 января, заявил о том, что ему не нужна Сирийская Арабская Республика и Вооружённые силы Америки не будут там находиться вечно.

«Там песок, смерть, а не богатство. Обама отказался от Сирии несколько лет назад, когда он перешёл красную линию. А я не сдался, когда отправил 59 ракет (против террористов). Сирия потеряна уже давно», — заявил американский лидер.

По словам главы американского государства, США не должны убивать террористов для русских, иранцев и режима президента Сирии Башара Асада.

«Россия ненавидит «Исламское государство» гораздо больше нас», — заключил Трамп.

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