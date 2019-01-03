Представители американских властей представили Турции предложение о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Прибывшая в Анкару американская делегация продолжает проводить встречи в Министерстве национальной обороны, МВД и Министерстве оборонной промышленности Турции, передает «Анадолу».

Как сообщается, американская делегация представила турецкой стороне свое предложение по поставкам ЗРК Patriot.

Госдеп США 19 декабря утвердил решение о продаже Турции комплексов ЗРК Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов.

«Госдеп США утвердил решение о поставках Турции 80 ракет-перехватчиков MIM-104E и 60 ракет PAC-3 для комплексов Patriot», — сообщало ранее Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности при Пентагоне.

Кроме того, США поставят Турции радары 4 AN/MQP-65 и другое оборудование.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем заявлении по итогам года сообщил журналистам, что Турция направила последнее письмо США с предложением о поставках Patriot около полутора лет назад, и решение Госдепа было основано на этом предложении.

Однако, по словам министра, приобретение американских Patriot не повлияет на сделку с Россией по С-400.

США требуют отмены соглашения о покупке Турцией российских систем С-400.

У Турции есть несколько критериев приобретения ЗРК Patriot, одним из которых является приемлемая цена.

Однако главным для Турции остается вопрос передачи технологий.

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