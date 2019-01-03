Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан провел закрытую встречу со своими подчиненными, в ходе которой обозначил планы на ближайшее будущее.

По некоторым данным, и.о. министра обороны США заявил о необходимости сосредоточиться на реализации Стратегии национальной обороны, утвержденной при его предшественнике Джеймсе Мэттисе. При этом, по данным осведомленного источника, Шанахан отметил, что политика в отношении Китая должна стать приоритетом для Пентагона.

«В то время как мы будем фокусироваться на уже ведущихся операциях, и. о. министра Шанахан сказал своей команде запомнить: «Китай, Китай и еще раз Китай»», — сказал неназванный представитель американского Минобороны порталу Military.com.

Minval.az