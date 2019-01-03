Журналист и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко считает, что в России нет других городов кроме Москвы, а сама страна — это умирающее заМКАДье. Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.

Журналист отметил, что ситуация с младенцем, которого «чудом спасли» из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, а позже доставили в Москву, не произошла бы в США. По его словам, если бы такое случилось около Чикаго, ребенка бы не стали везти в Вашингтон.

«У нас город один. Москва. В стране других городов нет, понимаете? Поэтому везут в город. Город называется Москва. Остальное все — <…> заМКАДье!», — заявил Доренко.

Он добавил: «Эта страна — деградация и упадок несчастного заМКАДья. Поэтому и повезли в Москву. Также как из Петербурга везут в Москву, также как из Владикавказа везут в Москву, из Омска везут в Москву. Нет других городов в стране. Вы это понимаете?».

Позже Доренко прокомментировал то, что ребенка доставили в Москву на самолете главы Сбербанка Германа Грефа. По его словам, он «вытер ноги о позорные МЧС и Минздрав». «А что может МЧС? А мы знаем что — МЧС сажает попов со святою водою в вертолеты и катает их вокруг злосчастных русских домов, построенных на соплях», — заключил он.

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