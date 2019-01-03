Китайский аппарат для исследования обратной стороны Луны «Чанъэ-4» в четверг успешно прилунился на обратной стороне Луны, это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на обратную сторону естественного спутника Земли, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Третьего января в 10.26 по китайскому времени (6.26 по бакинскому времени) аппарат «Чанъэ-4″ осуществил успешную посадку на обратной стороне Луны», — говорится в сообщении телеканала.

«Чанъэ-4» является посадочным аппаратом, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, он был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

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