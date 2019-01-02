Большая часть стены на американо-мексиканской границе полностью реконструирована или построена, процесс ее возведения оплатит Мехико в соответствии с новым торговым соглашением, заключенным в прошлом месяце между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA).

Как передает ТАСС, соответствующее сообщение в среду опубликовал в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Мексика платит за стену в рамках нового торгового договора USMCA. Большая часть стены уже полностью реконструирована или построена. Мы проделали большую работу», — написал американский лидер.

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