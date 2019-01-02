В Венеции в 2019 году планируется ввести новый налог, который будут обязаны платить все туристы, прибывающие в город, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету La Repubblica.

Размер налога, который получил название tassa di sbarco, что можно перевести как «за возможность сойти на берег», будет составлять от 2,5 до 5 евро в зависимости от сезона. При этом в отдельные периоды, например, во время проведения Венецианского карнавала, сбор могут повысить до 10 евро. Эта мера стала частью бюджета города на 2019 год, планируется, что она начнет действовать с июля.

Новый сбор коснется в первую очередь тех, кто прибывает в Венецию на один день без ночевки: например, пассажиров круизных лайнеров, которые в настоящее время не платят туристический сбор, взимаемый за проживание в местных отелях и апартаментах. На туристах, проживающих в отелях города, Венеция благодаря сбору зарабатывает порядка 30 млн евро в год.

По мнению властей, введение налога необходимо для поддержания чистоты и порядка в городе, который с трудом выдерживает огромный наплыв посетителей. По их расчетам, новый налог может ежегодно приносить в бюджет Венеции от 40 до 50 млн евро.

«Расходы на поддержание чистоты исторического центра и на его безопасность особенно важны, и многие годы они покрывались самими венецианцами», — сказал мэр города Луиджи Бруньяро в интервью Repubblica.

При этом в своем Twitter мэр уточнил, что те, кто приезжает в Венецию на работу или учебу, будут освобождены от налога.

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