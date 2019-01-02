В испанском Хихоне 3-летний мальчик подавился насмерть виноградом, пытаясь следовать старинной новогодней традиции.

Как сообщает Mirror, многие испанцы пытаются проглотить виноградины 12 сортов, пока часы бьют полночь.

Ребенок пытался проглотить ягоды, как делали его родители. Однако в какой-то момент малыш стал задыхаться — подоспевшие медики не смогли спасти мальчика, который скончался от удушья.

Врачи рекомендуют родителям разрезать виноградины, чтобы маленькие дети могли их проглатывать без проблем.

Minval.az