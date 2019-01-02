Мировые цены на нефть начинают 2019 год с падения примерно на 1% на фоне неблагоприятных для «быков» ожиданий перспектив предложения этого сырья и роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.46 (по бакинскому времени) стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,12% — до 53,2 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 52,52 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,97% — до 44,97 доллара за баррель.

По итогам 2018 года нефть марки WTI подешевела почти на 25%, а Brent — примерно на 20%. «Цены на нефть показали снижение по итогам 2018 года впервые за три года на фоне опасений относительно замедления роста мировой экономики и риска переизбытка предложения сырья», — отмечает аналитик Rivkin Securities Адиль Минхас (Adeel Minhas), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Minval.az