Протесты начались в Индии после того, как две женщины впервые за несколько веков смогли зайти в храм бога Айяппана в городе Сабаримала (штат Керала) — одно из самых популярных мест паломничества в стране, полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона протестующих, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Times of India.

Ранее сообщалось, что две женщины в Индии впервые за несколько веков смогли зайти в храм бога Айяппана рано утром 2 января в сопровождении полиции. При этом после того, как об этом стало известно, храм закрылся для ритуального «очищения».

Издание сообщает, что протесты начались в разных частях штата Керала. В протестах участвуют сторонники партии «Бхаратия джаната парти». Протестующие перекрыли несколько дорог, а также призвали владельцев магазинов закрыть свои лавки и устроить забастовку. В некоторых районах протестующие устраивали столкновения. Как отмечает издание India Today, они бросали камни в полицейских, один правоохранитель пострадал, был принесен урон полицейским транспортным средствам.

Издание отмечает, что около дома одной из женщин, вошедших в храм, дежурит полиция.

Храм бога Айяппана, который считается сыном двух верховных богов индуизма — Шивы и Вишну, расположен в Сабаримале, одном из самых популярных мест паломничества не только в Индии, но и во всем мире. Согласно традиции, индианкам репродуктивного возраста запрещено посещать эту святыню — храмовые служители-брахманы обязаны хранить целомудрие своего бога, а потому входить сюда позволено лишь пожилым женщинам и маленьким девочкам.

Во вторник около 3 миллионов женщин штата Керала на юге Индии выстроились в единую живую стену длиной 620 километров, требуя гендерного равенства, что считается самым большим или длинным собранием женщин в мире. Мероприятие было в том числе связано с правилами посещения Сабарималы.

В конце сентября Верховный суд Индии своим вердиктом положил конец многовековому обычаю, указав на то, что практика недопуска женщин в религиозные места нарушает их конституционные права. В период с 18 по 22 октября святыня впервые в истории была открыты как для мужчин, так и для женщин, однако группа радикально настроенных паломников под угрозой насилия не позволяла кому-либо из представительниц прекрасного пола даже приблизиться к нему.

В дело вмешалась полиция, которая попыталась обеспечить женщинам безопасный доступ к святыне. В ответ на это толпа начала забрасывать их камнями и палками, после чего начались столкновения, за участие в которых были задержаны более 2 тысяч человек. Вслед за этим храм был закрыт на неопределенный срок, а 5 ноября администрация святилища, которая, по ее утверждениям, «представляет интересы» своего божества, приняла решение вновь открыть святилище на несколько дней.

До сегодняшнего дня ни одной представительнице женского пола в возрасте от 10 до 50 лет не удавалось попасть в храм, несмотря на вердикт Верховного суда и усилия полиции. Скандал получил широкое освещение в индийской прессе, а наиболее консервативные последователи индуизма подали петиции в ВС страны с просьбой отменить сентябрьское решение, ссылаясь на то, что «характер божества не может быть изменен в соответствии с индивидуальной верой или иными представлениями».

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