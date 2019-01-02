Главные музеи США, относящиеся к комплексу Смитсоновского института, а также Национальный зоопарк Вашингтона в среду закрылись в связи с отсутствием финансирования.

Как передает ТАСС, это стало следствием так называемого шатдауна, то есть частичной приостановки работы федерального правительства 22 декабря.

«Несмотря на то, что федеральное правительство США частично приостановило работу, наши музеи и Национальный зоопарк будут открыты по 1 января. Если же частичный шатдаун не закончится 1 января, все музеи Смитсоновского института и зоопарк закроются 2 января», — сообщается на официальном сайте Смитсоновского института. Поскольку соглашения по финансированию правительства достичь так и не удалось, в среду все эти учреждения временно приостановили свою деятельность.

Всего речь идет о 19 музеях, большинство из которых расположено в центре Вашингтона. Это, в частности, Национальный музей авиации и космонавтики, Национальный музей американской истории и Национальная художественная галерея, в которой собраны шедевры мирового искусства. Еще несколько музеев расположены в Нью-Йорке.

Основные музеи Вашингтона и зоопарк смогли дотянуть до Нового года благодаря остававшимся у них «сбережениям». Как отмечали местные СМИ, многие жители города были всерьез обеспокоены тем, что на рождественские праздники останутся без любимых музеев, вход в которые в течение всего года бесплатный. Более того, на их площадках проводятся различные праздничные и культурные мероприятия, также со свободным входом. В вашингтонском зоопарке на время рождественских праздников была организована иллюминация, привлекавшая тысячи горожан.

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