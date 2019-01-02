Подготовка визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США продолжается, несмотря на критику этих планов со стороны некоторых представителей вашингтонского истеблишмента.

Как передает ТАСС, это дала понять пресс-секретарь Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Меган Пауэрс.

«Планирование возможного визита генерального директора [Роскосмоса Дмитрия Рогозина] продолжается», — цитирует Пауэрс во вторник газета Politico. «Отношения между США и Россией в космической сфере уходят корнями в 1970-е годы», — подчеркнула пресс-секретарь NASA. «NASA исторически приглашало глав российского космического агентства посетить Соединенные Штаты. Следуя этому прецеденту, а также после визита директора NASA Джима Брайденстайна в Россию в октябре для участия в мероприятиях, связанных с отправкой экипажа на МКС, NASA пригласило генерального директора Роскосмоса посетить комплексы NASA в Соединенных Штатах, а также обсудить продолжающееся сотрудничество наших стран в сфере, связанной с космосом», — добавила она.

Ранее ряд американских чиновников и законодателей выступили с критикой планируемого визита Рогозина в США. «Он [визит] посылает абсолютно неверный сигнал относительно снятия санкций, пускай даже и временного, для того, чтобы пригласить его [Рогозина] выступить перед студентами в одном из лучших наших университетов», — утверждал, в частности, старший демократ спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер (от штата Вирджиния).

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