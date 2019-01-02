Египетские депутаты рассмотрят в 2019 году закон, направленный на снижение темпов прироста населения/

Как передает РИА Нвоости, об этом заявил глава комитета обороны и национальной безопасности страны Камаль Амер.

«Комитет сейчас работает над предложением закона о регулировании рождаемости, который будет касаться исключительно поддержки образцовых семей, состоящих из четырех человек (отца, матери и двух детей)», — сказал Амер в интервью изданию «Аль-Яум ас-Сабиа».

По его словам, депутаты парламента провели консультации по этой теме с Министерством здравоохранения и народонаселения, Центральным управлением статистики и мобилизации, а также изучили опыт других государств, которые принимали меры по контролированию рождаемости, — Китая и Индонезии.

Как пояснил РИА Новости замглавы комитета обороны и безопасности Хамди Бахыт, депутатам предстоит определить, какие преференции будут предоставлены семьям с одним ребенком или двумя детьми. «Нам необходимо стимулировать семьи с одним ребенком или двумя детьми, чтобы население осознало тот факт, что государство не готово оказывать помощь, превышающую его возможности. Мы хотим, чтобы численность населения соответствовала экономическим возможностям государства», — сказал депутат.

Руководство Египта считает прирост населения одной из главных проблем национальной безопасности. Как ожидается, в 2019 году численность населения этой крупнейшей арабской страны превысит 100 миллионов человек. Ежегодно население Египта увеличивается на 2,5 миллиона.

Согласно данным переписи 2017 года, Египет остается одним из самых молодых государств — каждому третьему египтянину (34,5%) от 15 до 34 лет.

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