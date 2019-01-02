Компания Disney сэкономила около $90 млн, не пригласив актера Джонни Деппа сниматься в новой части франшизы «Пираты Карибского моря».

Как передает Газета.ру со ссылкой на Forbes, издание задается вопросом, кто заменит на экране капитана Джека Воробья, и приходит к выводу, что, по-видимому, этого никто не сделает, или в этой функции еще никого не рассматривали, так как сценарий был написан недавно и появились только первые трейлеры.

Вместе с тем Forbes подчеркивает, что увольнение Деппа из «Пиратов Карибского моря» — это убийство гусыни, несущей золотые яйца.

«Несомненно, у чувака (имеется в виду Депп — ред.) есть личные проблемы, включая его брак, распродажу недвижимости на миллионы и споры с бывшими менеджерами. Но он все еще Джонни Депп и его последнее появление в роли Джека Воробья позволило грести деньги лопатой, несмотря ни на что», — пишет колумнист издания Гай Мартин.

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