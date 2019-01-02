На банковском счету форварда турецкого «Кайсериспора» и сборной Ганы Асамоа Гьяна осталось $760 долларов, передает «Советский спорт».

По словам футболиста, он несколько месяцев не получает зарплату и не в состоянии обеспечивать семью. Из-за отсутствия денег Гьян не смог приехать к своим детям на католическое Рождество.

Гьян выступал за итальянский «Удинезе», французский «Ренн», английский «Сандерленд», эмиратский «Аль-Айн» и китайский «Шанхай СИПГ». В последних двух клубах нападающий зарабатывал не менее $13 миллионов в год.

Гьян — лучший бомбардир в истории сборной Ганы.

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