О культуре страны можно судить по состоянию ее общественных туалетов. Кто это первым сказал, неизвестно, но человек знал толк в культуре. В наше время публичные «удобства» могут стать даже достопримечательностью, которую посещают не ради нужды, а из интереса. Издание «Вокруг света» показывает десятку уникальных общественных туалетов

Segantini hut restroom

Швейцария, Энгадин

В сентябре 1899 года художник Джованни Сегантини удалился в альпийскую хижину на горе Шафберг над Понтрезиной, чтобы закончить триптих «Жизнь. Природа. Смерть» для Всемирной выставки в Париже. Свою смерть он встретил на этом самом месте. А жизнью и природой и сегодня можно наслаждаться здесь, на высоте 2731 м, обедая в горном ресторанчике или сидя в туалете. Имени Сегантини.

Hundert-wasser Toilets

Новая Зеландия, Кавакава

Последний проект австрийца Фриденсрайха Хундертвассера, завершенный при жизни художника, а также единственный его проект в Южном полушарии. Произведение искусства функционирует в стандартном режиме общественного туалета, но чаще фотографируется, чем используется по назначению.

Silk Cayes

Белиз

Группа крошечных островков в центре Белизского барьерного рифа — охраняемый морской заповедник, прекрасное место для дайвинга и просто купания в кристально чистой воде. Только море, белоснежный песок, пальмы и биотуалет с двумя кабинками. Для особо интеллигентных туристов.

Sagar-Matha National Park

Непал

Гора Ама-Даблам не самая высокая в Гималаях, но одна из самых живописных. К этому выводу нетрудно прийти, созерцая ее великолепие на выходе из туалета, идеальным образом поставленного на высоте 4730 м в поселке Чукхунг на склоне Эвереста. Здесь главное — не замерзнуть.

Porcelain Palace

Китай, Чунцин

Самый большой и шикарный общественный туалет мира сделан в стилистике Гауди и рассчитан на 2000 посетителей. Здесь есть писсуары в виде голов чудовищ и мадонн, эротические скульптуры, веселые картинки, играет музыка… Фарфоровый дворец больше похож на парк развлечений.

Monument Valley

США, Юта/Аризона

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам именно то, что они заслуживают», — сказано на сайте американского поставщика портативных туалетных кабинок, работающего по всей стране, в частности в Долине монументов. Среди кинематографических скал-останцов типовые кабинки бежевого цвета выглядят вполне органично.

Café Achteck

Германия, Берлин

Берлин, как город современный и культурный, не испытывает недостатка в автоматизированных кабинках с самоочисткой. Однако осталось здесь около 30 исторических уборных конца XIX — начала XX века, получивших название «Кафе „Восьмиугольник“». В одной из них, кстати, дрались герои фильма «Агенты А.Н.К.Л.». Café Achteck изначально создавались для мужчин, но сейчас некоторые перестроены для нужд обоих полов.

Confort toilettes normales

Тунис, Шотт-эль-Джерид

Пестрые кабинки посреди пустынных ландшафтов планеты Татуин обещают, что внутри будет комфортно. Туалеты на краю большого солончакового озера находятся неподалеку от места съемок «Звездных войн», а именно от фермы Ларсов, на которой вырос Люк Скайуокер.

Krafla toilet

Исландия, Нордюрланд-Эйстра

Самый, пожалуй, загадочный и при этом открытый санузел мира находится чуть в стороне от дороги, ведущей на геотермальную станцию Krafla, недалеко от одноименной кальдеры. Посреди большого пятна грязи стоит унитаз с душем. Душ работающий и, более того, горячий, так как питается от термального источника. Вода чистая. Туалет очень популярен у туристов. Как арт-объект.

Barafu Camp

Танзания, Килиманджаро

Штурмовой лагерь Барафу расположен на высоте 4600 метров. Здесь соединяется несколько маршрутов. После холодной ночевки в палатке еще шесть часов пути на вершину (5895 м). Утро над пропастью в лагерном туалете типа long-drop, что бы это ни значило, — самое время подумать, стоит ли идти дальше.

Minval.az