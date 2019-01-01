Уильям Элисон Андерс, летавший к Луне в составе миссии «Аполлон-8», заявил, что полёт человека на Марс — «смешная и глупая идея». Комментируя планы NASA и других энтузиастов отправить человека на Марс, Андрес отметил, что «сегодняшнее NASA не может отправить человека даже на Луну».

При этом Андрес отмечает, что для межпланетных перелётов у человечества недостаточно технологий и никакой ценности в полёте на Марс нет. Комментируя планы полететь на Марс, бывший астронавт NASA и член первого экипажа, облетевшего Луну на пилотируемом корабле, заявил, что в присутствии человека на других планетах пока нет никакого смысла.

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