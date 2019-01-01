Совокупный внешний долг Грузии в январе-сентябре 2018 года впервые за многие годы снизился, хотя и незначительно — на 0,2%, до $17 млрд 232,4 млн, сообщает Национальный банк республики.

Совокупный внешний долг на 51,7% превышает показатель реального валового внутреннего продукта (ВВП) за 9 месяцев и на 4% больше прогнозируемого ВВП страны по итогам года.

В третьем квартале внешний долг страны снизился на 1,1%.

За девять месяцев текущего года долг государственного сектора уменьшился на 3,3% — до $5 млрд 117,8 млн (29,7% совокупного внешнего долга), долг Национального банка вырос на 12,3%, до $328,4 млн (1,9%).

Долг банковского сектора (за исключением Нацбанка) увеличился на 2,5% — до $3 млрд 777,1 млн (21,9%). Задолженность других секторов экономики, включая долги между компаниями, выросла на 0,1% — до $8 млрд 9,1 млн (46,5%).

В структуре совокупного внешнего долга Грузии долг в иностранной валюте составил 90,4% (на начало года — 91,4%).

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