Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший победил японcкого кикбоксера Тэнсина Насукаву техническим нокаутом в первом раунде в бою по правилам бокса, организованном промоушеном Rizin. Об этом сообщает «Лента.ру».

Насукава трижды побывал в нокдауне, после чего угол японца принял решение остановить поединок. Победа Мэйуэзера не будет включена в официальную статистику, бой не обслуживался судьями.

Поединок проходил по правилам бокса в весовой категории до 67,7 килограмма. Бой должен был продлиться три раунда по 3 минуты. Американец получит за победу порядка 9 миллионов долларов.

41-летний Мэйуэзер не знает поражений, он одержал 50 побед в 50 боях по правилам бокса. В последнем поединке в августе 2017 года американец нокаутировал ирландца Конора Макгрегора. Насукава выиграл четыре боя по правилам смешанных единоборств и одержал 28 побед в кикбоксинге.

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