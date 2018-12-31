Российская Федерация продолжает наращивать свое присутствие вблизи границ Украины. На конец декабря там находится около 53 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Минобороны Украины.

«Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. В частности, по состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуты 28 батальонно-тактических групп. Общее количество указанных войск составляет около 53 тысяч военнослужащих», — отмечают в министерстве.

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