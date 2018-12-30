Американец Брайан Бойер придумал плеер, который показывает один фильм в течение целого года. Бойер назвал его The Very Slow Movie Player (Очень медленный видеопроигрыватель). Об этом пишет Tech Crunch.

По виду плеер напоминает планшет, экран которого выполнен с помощью технологии электронной бумаги. К устройству также подсоединен микрокомпьютер Raspberry Pi.

После загрузки на плеер фильма, устройство показывает его скоростью 24 кадра в час вместо привычной скорости 24 кадра в секунду — в 3,6 тысячи раз медленнее.

Цель проекта Бойера — дать зрителю насладится каждым кадром фильма, как картиной в галерее (правда, черно-белой, так как электронная бумага не воспроизводит цветное изображение).

Создатель плеера считает, что от фильма вполне можно получать удовольствия, если смотреть его со скоростью чтения книги. Экстремальное замедление создает пространство для того, чтобы по достоинству оценить объект, который находится перед зрителем, считает Бойер.

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