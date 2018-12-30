Главный редактор французской газеты Monde Люк Броннер извинился за обложку журнала M (выходит вместе с газетой) с изображением президента Эмманюэля Макрона. Некоторым читателям показалось, что французский лидер изображен в образе Гитлера. Извинения опубликованы на сайте Monde.

Обложка журнала действительно напоминает коллаж с Гитлером, использованный в 2017 году в журнале Harper’s для иллюстрации эссе журналистки Маши Гессен.

Броннер извинился перед читателями, которых «шокировала» обложка, но объяснил, что редакция вкладывала в нее совсем другой смысл. Главный редактор объяснил, что изображение вдохновлено творчеством русских конструктивистов.Журналист также отметил, что это — не первая обложка журнала, выполненная в подобном стиле.

Minval.az