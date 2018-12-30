Лондон хочет открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС, сообщает в воскресенье газета The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

«Британия откроет две новые военные базы в Карибском бассейне и в Юго-Восточной Азии, в то время как страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом после Brexit, рассказал Гэвин Уильямсон», — пишет газета.

Источник, близкий к Г.Уильямсону, сообщил газете, что Великобритания может разместить новые базы в Сингапуре или Брунее, а также на острове Монтсеррат, британской заморской территории, или же в Гайане, входящей в британское Содружество наций. По данным источника, базы могут появиться «в течение нескольких лет».

У Великобритании, отмечает газета, уже есть постоянные зарубежные военные базы на Кипре, в Гибралтаре, на Фолклендских островах и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Г.Уильямсон отметил, что выход Великобритании из ЕС стал для роли страны в мире «важнейшим моментом после окончания Второй мировой войны».

«Настало наше время для того, чтобы вновь стать настоящим глобальным игроком, и я думаю, что вооруженные силы играют в этом действительно важную роль», — сказал министр в интервью газете.

По мнению Г.Уильямсона, «политический акцент» Великобритании после Brexit значительно сместится, и страна начнет выстраивать более глубокие отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна и Африки.

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