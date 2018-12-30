Китайский аппарат для исследования обратной стороны Луны «Чанъэ-4» в воскресенье вышел на заданную орбиту, откуда планируется осуществить его мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается в официальном аккаунте программы Китая по изучению Луны в соцсети WeChat.

Все системы аппарата работают в штатном режиме, с момента, когда «Чанъэ-4» вышел на орбиту Луны 12 декабря, специалисты контрольного центра в Пекине провели корректировку орбиты, а также тесты по проверке связи аппарата со спутником-ретранслятором «Цюэцяо», по получению трехмерных изображений, а также по лазерному определению дистанции. Теперь специалистам необходимо выбрать подходящее время, чтобы осуществить мягкую посадку аппарата на поверхность.

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