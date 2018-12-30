Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился поиграть с ним в хоккей и покататься на лыжах, сообщил журналистам канала «Россия 24» сам В. Путин после матча «Ночной хоккейной лиги» на Красной площади.

По словам Путина, он предлагал Лукашенко встать на лёд уже сегодня в составе одной из команд, но тот отказался.

«Его понять можно, скоро Новый год, он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, дел текущих. Перед Новым годом их всегда очень много. Но мы с ним договорились, что мы с ним увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся», — рассказал российский лидер.

Minval.az