Присутствие флота США в Персидском заливе является незаконным и усиливает напряженность в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает ТАСС.

«Присутствие американского флота в Персидском заливе приводит к усилению региональной напряженности. Каждый раз, когда США наращивают свое присутствие в Персидском заливе, все прибрежные страны оказываются в опасности», — сказал Зариф. Он добавил, что «пребывание американских войск в этом регионе является незаконным».

Также министр подчеркнул, что «Иран является достаточно сильной страной, чтобы защитить свои национальные интересы». «Мы не знаем точно, что планируют американцы. Но для нас важно, что политика США угрожает безопасности региона, и поэтому она должна быть пересмотрена», — отметил Зариф.

Группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем вошла 21 декабря в Персидский залив. Это первый заход судна такого класса в регион с момента выхода Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном в мае этого года. Как ожидается, авианосец будет находится в зоне залива в течение двух месяцев.