По данным газеты, предварительное расследование было открыто в субботу. Среди прочего бывшему сотруднику президентской администрации вменяются «злоупотребление доверием» и неправомерное использование подтверждающего документа.

МИД Франции дважды – 26 июля и 10 сентября – направлял письма в адрес Беналля с просьбой вернуть два дипломатических паспорта, отметил представитель ведомства.

Накануне издание Mediapart сообщило, что Беналля после увольнения продолжал путешествовать с дипломатическим паспортом, в частности, во время последней поездки в Африку, после чего глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан решил обратиться в прокуратуру.