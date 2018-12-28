Патриарх Грузии Илиа Второй глубоко сожалеет о конфликте между Русской православной церковью (РПЦ) и Константинопольским патриархатом из-за начала процесса предоставления автокефалии Украине.

«Я хочу обратить внимание на то, что происходит на Украине между Константинополем и Москвой. На Украине сложилась крайне напряженная ситуация, нет единства мнений, единодушия. Русская церковь прекратила поминовение Константинопольского патриарха и разорвала евхаристическое общение, так как Константинополь начал процедуру для предоставления автокефалии Украине, чем еще более усугубился существующий кризис. Это доставляет нам большую скорбь», — заявил патриарх накануне на заседании Священного Синода Грузинской православной церкви, слова которого в пятницу приводит патриархия Грузии.

Илиа Второй отметил, что православная церковь прошла через многие испытания и «благодатью Божией их все преодолевала».

«Я надеюсь, что силой Божией восстановится братская связь между церквами», — подчеркнул грузинский патриарх.

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