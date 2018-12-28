Проходивший в условиях сверхсекретности визит Дональда Трампа в Ирак завершился очередным скандалом, в центре которого вновь оказался американский президент.

Во время посещения авиабазы Айн-аль-Асад, расположенной в 200 км от Багдада, глава Белого дома сфотографировался с «морскими котиками», которые были в полном боевом обмундировании.

Все бы ничего, но уже по дороге домой Верховный Главнокомандующий выложил в Сеть видео, на котором он позирует с бойцами элитного спецподразделения. Как пишет Newsweek, это стало грубейшим нарушением протокола, поскольку информация о местонахождении сил спецназначения является военной тайной.

Также строжайше запрещено раскрывать данные о личностях бойцов и публиковать их изображения с открытыми лицами.

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