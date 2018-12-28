Решение короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда отправить главу МИД королевства Аделя аль-Джубейра в отставку было мотивировано рядом причин, в том числе влиянием России, пишет Том Роган в статье для американского издания Washington Examiner.

По мнению автора, весной нынешнего года призывавшего украинских военных нанести удар по Крымскому мосту, президент России Владимир Путин активным образом стремится к тому, чтобы Москва заменила Вашингтон в качестве ближайшего союзника Саудовской Аравии.

«Русские хотят, чтобы саудиты инвестировали в свою экономику в обмен на то, что Москва будет закрывать глаза на деятельность Эр-Рияда», — отметил он, подчеркнув, что Кремль в этой области добился определенных успехов.

Тем не менее благодаря эффективной политике администрации президента США Дональда Трампа наследный принц Мохаммед бин Салман по-прежнему является близким союзником США. Но Москва все равно пытается представить себя в качестве более естественного и надежного партнера Эр-Рияда, чем Вашингтон.

Среди других причин, подтолкнувших официальный Эр-Рияд к такому решению, автор указывает его недовольство давлением со стороны Вашингтона по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, а также стремлением иметь в качестве главы МИД человека, четко выполняющего поставленные перед ним задачи.

Minval.az