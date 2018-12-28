Известная супермодель Ирина Шейк снялась для мексиканского Vogue. Снимок появился на странице звезды в Instagram.

32-летняя модель попала на обложку журнала. Шейк одета в белье бренда Intimissimi, но она приняла такую позу, что одежду почти не видно.

Модель снялась практически без макияжа, а ее волосы собраны в обычный хвост.

Автором снимка стала фотограф An Le. В мексиканском Vogue объяснили, что Шейк появилась на обложке именно в таком виде из-за желания поговорить о переменах в мире моды.

Minval.az