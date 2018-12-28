Известная супермодель Ирина Шейк снялась для мексиканского Vogue. Снимок появился на странице звезды в Instagram.
32-летняя модель попала на обложку журнала. Шейк одета в белье бренда Intimissimi, но она приняла такую позу, что одежду почти не видно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Waking up to my first cover of 2019❤️ @voguemexico by @anlestudio✨
Модель снялась практически без макияжа, а ее волосы собраны в обычный хвост.
Автором снимка стала фотограф An Le. В мексиканском Vogue объяснили, что Шейк появилась на обложке именно в таком виде из-за желания поговорить о переменах в мире моды.