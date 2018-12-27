В 2018 году кассовые сборы от продажи билетов в кино в Канаде и США превысят 11,8 миллиарда долларов. Таким образом, Голливуд побил рекорд 2016 года — тогда общая сумма поступлений составила 11,4 миллиарда долларов.

Как отмечает «Лайф», на рост продаж повлияли «Аквамен», «Чёрная пантера», «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул-2» и «Мир Юрского периода — 2». В прошлом году отмечался спад посещаемости кинотеатров, в связи с чем в Голливуде опасались, что люди перестанут ходить в кино и всё чаще будут смотреть фильмы с помощью Netflix, Amazon и других стриминг-сервисов.

Также аналитики сообщили, что в 2018 году цены на билеты в кино увеличились. Это повлияло и на увеличение кассовых сборов. Таким образом, в Канаде и США продано было 1,3 миллиарда билетов.

Minval.az