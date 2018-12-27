Как ранее сообщал Minval, 26 декабря в результате обстрела в первой половине дня подразделениями ВС Армении кладбища на территории села Мирашелли Агдамского района жительница села Баш Гервендского района Аллахвердиева Дильшад Аллахверди гызы (1945 года рождения), прибывшая из Баку в район с целью посещения могил племянника-шехида, брата, и других усопших родственников, была обстреляна армянами. В результате этого подлого обстрела пожилая женщина получила ранение в ушную полость. Д.Аллахвердиева была доставлена в Агдамскую районную больницу, где ей была оказана первичная медицинская помощь.

В связи с очередной подлой провокацией со стороны ВС Армении в отношении мирного населения сотрудник Minval.az обратился за комментарием к независимому военному эксперту, полковнику-лейтенанту запаса Узеиру Джафарову, который заявил, что армяне преднамеренно открыли огонь с целью умышленного убийства мирной гражданки, которой на самом деле крупно повезло, раз она осталась в «списке живых»:

— Перед новогодними праздниками Д. Аллахвердиева пришла на кладбище, хотела помянуть своих родственников. Однако армянская сторона обстреляла группу мирных граждан. Женщине повезло, ведь армяне открыли огонь с целью убийства. И это не единственный случай, когда армянские оккупанты обстреливают мирных жителей. Естественно, подобные провокации армян не остаются без ответа, но в отличие от армянских оккупантов, мы не открываем огонь по мирным гражданам. Если бы подобное произошло, армянская сторона подняла шум на весь мир, мол, смотрите, азербайджанцы стреляют в мирных жителей.

Мы еще не забыли о маленькой Захре Гулиевой и ее бабушке Сахибе Гулиевой, погибших в результате обстрела со стороны армянских оккупантов мирного азербайджанского села Алханлы Физулинского района летом 2017 года. Увы, это преступление армянских оккупантов не получило должной оценки со стороны мирового сообщества. И сегодня армянская сторона продолжает гнусно обстреливать мирных граждан. Но армянская сторона не останется без ответа, мы обязательно накажем.

— Провокация армянской стороны совершена в преддверие визита премьер-министра Никол Пашиняна в Россию. Что им это дало?

— Все это еще раз доказывает, что армянские оккупанты находятся вне подчинения Пашиняна — не смотря на то, что он обещает им поднять зарплаты, повысить их материальное благосостояние. Однако, тот беспредел, который царит в рядах оккупантов, дает о себе знать. Не думаю, что это произошло без разрешения командования. Хотя их офицеры на местах часто употребляют спиртные напитки, допускают вольготность, все это приводит к не соблюдению режима прекращения огня. Все эти вопросы больше касаются личного представителя председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, проводящего мониторинг на линии соприкосновения войск. И каждый раз, до или после проведения мониторинга, либо перед проведением какой-либо очередной важной встречи, армянская сторона прибегает к провокациям на линии фронта. Провокация оккупантов возле села Мирашелли Агдамского района доказывает, что бесчинства в отношении мирных граждан продолжаются до сих пор.

— Можно ли предположить, что провокация армян — результат тех разборок, происходящих между сепаратистами в Ханкенди и представителями нового правительства Армении?

— Этого также нельзя исключить. Тем более что ранее был сменен так называемый «министр обороны НКР». Возможно, эта провокация совершена для того, чтобы поставить в неловкое положение Пашиняна.

— Сегодня Пашинян проведет переговоры в Москве, в ходе которых обязательно будут обсуждены вопросы, касающиеся карабахского конфликта. Что можно ожидать от этой встречи?

— Лично я от этой встречи ничего не ожидаю. До Никола Пашиняна экс-президенты Армении Серж Саргсян, Роберт Кочарян, Левон Тер-Петросян сотни раз совершали визиты в Москву и в столицы других стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Однако, Москва не желает урегулирования карабахского конфликта, так как этот конфликт им на руку. Они продают произведенное в своей стране вооружение как Азербайджану, так и Армении, оказывают давление на обе стороны конфликта. Вот вам причина, поэтому я ничего не ожидаю от предстоящей встречи. Хотя глава МИД России Сергей Лавров, и пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мария Захарова в унисон заявляют, мол, в 2019 году приложат максимальные усилия для урегулирования конфликта. Что это за «усилия», мы убедились в ходе последних 20 лет. Понятно, что Россия не желает и не собирается решать этот вопрос. Если бы они этого хотели, то давно бы уже конфликт урегулировали.

— Так все же можно ли надеяться на продвижения в решении конфликта в 2019 году?

— Нет, не думаю, я далек от этой мысли. Азербайджанская армия давно решила бы эту проблему, просто мы поверили Минской группе и, в первую очередь, Москве, которая с апреля 2016 года все обещает, но ничего не решает. Каждый раз они только тянут время, к тому же преднамеренно, для того, чтобы помочь армянам. В целом, нам нужно определиться. Мы должны установить конкретный срок, и если в течение этого периода конфликт не будет урегулирован, то мы не должны до бесконечности вести переговоры. Все это на руку армянам и МГ ОБСЕ. Не так давно, в ходе мероприятия, в котором я также принял участие, один из авторитетных дипломатов заявил, мол, хорошо, что есть карабахский конфликт, а значит, есть повод, для того чтобы что-то обсудить, и так далее. Мол, если бы не этот конфликт, им было бы «скучно».

В целом, считаю, что Азербайджан должен отказаться от услуг МГ ОБСЕ, ибо они полностью себя дискредитировали. Все эти годы МГ по Карабаху только имитировала процесс урегулирования, и это имитация продолжается по сей день.

— Завершается 2018 год. Каким он был для наших Вооруженных сил?

— Наша армия получила новые виды вооружения, наши военнослужащие приняли участие в различных учениях, и все это можно положительно для нас. Вооруженные силы готовы освободить наши территории от армянской оккупации. Мы все же надеемся, что посредники предпримут определенные шаги для урегулирования конфликта. Однако по ходу они не собираются что-либо предпринять, так как этот вопрос отдан на откуп России, а она, в свою очередь не собирается урегулировать карабахский конфликт.

Бахтияр Сафаров

Minval.az