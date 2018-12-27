Свои правила есть у всего, в том числе и у войны. Их современную историю чаще всего отсчитывают с 1864 года, когда были приняты Женевские конвенции. И одно из самых важных правил здесь: мирное население неприкосновенно. Конечно, на практике не всегда удается полностью избежать того, что военные с профессиональным цинизмом именуют «сопутствующим ущербом». Но все же есть разница: одно дело, если при обстреле огневой точки, оборудованной в жилом квартале, под огонь попадает и мирное население, превращенное в «живой щит», и совсем другое, если по безоружным стреляют намеренно. Вот и 26 декабря армянские оккупанты открыли огонь по кладбищу на территории села Мирашелли Агдамского района. В результате ранения получила жительница села Баш Гервенд Агдамского района Аллахвердиева Дильшад Аллахверди гызы, 1945 года рождения. Она специально прибыла из Баку для того, чтобы посетить могилы племянника-шехида и брата. Кладбище просматривается (и простреливается) с другой стороны линии фронта, и армянские оккупанты не могли не видеть, что стреляют по мирным гражданам. Дильшад ханум просто повезло: она получила ранение в ушную раковину. Тот случай, когда на фронте говорят: на полсантиметра в сторону — и все. И это уже не случайность и не «сопутствующий ущерб», а настоящее военное преступление. А еще подлость.

Это, к сожалению, далеко не первый подобного рода инцидент. Официально на линии фронта действует режим прекращения огня, но армянские оккупанты регулярно открывают огонь по крестьянским домам, гражданским автомобилям, полям, даже по кладбищам. Но…инцидент, который только по счастливой случайности обошелся без жертв, произошел на весьма примечательном фоне.

Прежде всего, совсем недавно, несколько дней назад, в Баку выражали осторожный оптимизм по поводу возможного скорого «прорыва» на переговорах. В частности, оптимизм выразил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, по словам которого, впервые за долгое время ему удалось достичь взаимопонимания со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. «Надеемся, в наступающем 2019 году будут достигнуты определённые подвижки с точки зрения вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и нормализации отношений между двумя странами, — отметил глава азербайджанской дипломатии в своем интервью. — Последние события, происходящие в Армении, а также беседы, имевшие место между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на полях саммитов СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге, равно как и три моих встречи с армянским коллегой дают основания на определенный оптимизм с точки зрения продвижения переговорного процесса». Тогда же Эльмар Мамедьяров подтвердил, что Азербайджан готов предоставить армянам Карабаха и гарантии безопасности, и высокую степень самоуправления. Напомним: по итогам той самой короткой беседы президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Душанбе была достигнута договоренность, на основе которой Армении предоставили своеобразную «отсрочку» до завершения досрочных парламентских выборов. Теперь выборы завершены, Пашинян свое внутриполитическое положение упрочил, а значит, настало время для кардинальных решений и, как выразился Джон Болтон, «решительных шагов». Но в Армении сначала выступили с такими заявлениями, которые грозят вообще разрушить переговорный процесс. Исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении Арарат Мирзоян в стиле дворовой склочницы изрек в своем Фейсбук-аккаунте: «Советую г-ну Мамедъярову представить эти предложения и «народу Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.). В конце концов, «арцахцы» сами будут определять свою судьбу. Это их естественное, неотчуждаемое и неподавляемое никакой силой оружия право. И это право рано или поздно нужно будет признать». Еще раньше МИД Армении заявил, что, дескать, никто не должен определять волю народа Нагорного Карабаха вместо него. Разумеется, армянские дипломаты под «народом Нагорного Карабаха» понимают исключительно местных армян. Проще говоря, Ереван возвращается к риторике первых «послереволюционных» недель в стиле «мы не будем вести переговоры от имени Нагорного Карабаха». И вот теперь неконструктивная риторика «дополнена» огнем по мирному населению. Более того, по ту сторону линии фронта пытаются в меру сил и способностей вести и информационную войну, пытаясь «деморализовать» противника. Так, армянские оккупанты в Карабахе посредством ереванских СМИ возвестили: на азербайджанской стороне они услышали-де громкие голоса, потом выстрелы, а затем увидели, «как азербайджанские военнослужащие тащили тело упавшего товарища». Из чего сделали вывод: и дисциплина в азербайджанской армии никуда не годится, и межличностные отношения в неутешительном состоянии, и вообще «в результате упомянутого инцидента азербайджанская сторона, вероятно, понесет потери», а затем «попытается приписать свои потери армянской стороне». Министерство обороны Азербайджана эту дезинформацию тут же опровергло: «Данная дезинформация является дешевой пропагандой, нацеленной на сокрытие от внимания международной общественности фактов хаоса, безответственности и произвола, царящих в армянской армии, в том числе произошедшего 26 декабря в Агдамском направлении фронта обстрела наших гражданских лиц». А это уже верный признак, что происшедший на Агдамском направлении инцидент, к сожалению, вряд ли последний.

Впрочем, если уж быть до конца откровенными, то подобного следовало ожидать. Прежде всего, к кардинальным решениям и реальным уступкам на переговорах в Ереване банально не готовы, а выдерживать международное давление становится все труднее. Так что самое время «переворачивать доску». Более того, как уже указывал Minval.az, по ту сторону линии фронта резко возрастает внутриполитическая напряженность: в ответ на арест Роберта Кочаряна в Ханкенди прошел митинг протеста, участники которого пообещали, если понадобится, двинуться маршем на Ереван. Тогда же был высказан и прогноз: в подобной ситуации Пашинян вполне может прибегнуть к обострению ситуации на линии фронта, чтобы отвлечь тех же карабахцев от внутриполитических «разборок». Теперь же внутриполитической «остроты» добавилось: партия «Сасна Црер», созданная профессиональными террористами, требует освобождения своих «товарищей» Смбата Барсегяна и Армена Билана, обвиняемых в убийстве полицейских в ходе захвата полка ППС в Ереване, и ссылается при этом на освобождение из-под стражи генерала Манвела Григоряна («тушенка-Манвел»). Так что Николу Пашиняну самое время «переворачивать доску», да еще накануне визита в Москву, у которой самое время просить военной поддержки и куда «революционный премьер», не служивший в армии, отправился в «боевом» камуфляже.

Другой вопрос, какую цену при нынешнем раскладе сил придется платить за подобные игры прежде всего самой Армении.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az