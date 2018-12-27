Музыкант Андрей Макаревич предложил обратиться к психиатру журналистам, которые хотят узнать его мнение по поводу высказывания певицы Лолиты про Крым. Об этом он написал в Facebook.

По словам Макаревича, утром его разбудил звонок журналиста из информационного агентства, который просил его прокомментировать заявление Лолиты. «Честно отвечаю — не могу, потому что, во-первых, не слышал, во-вторых, мне совершенно неинтересно, что там Лолита сказала про Крым», — ответил музыкант.

Через минуту ему с тем же вопросом позвонили с радио «Комсомольская правда». На четвертом звонке, по его выражению, он «почувствовал, что кто-то сошел с ума». «Или я или мальчики и девочки, которые думают, что делают новости. Ребята! Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества, и больше говорить не о чем — срочно к психиатру», — подытожил исполнитель.

Minval.az