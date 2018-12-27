Журнал Forbes представил рейтинг самых неприбыльных голливудских актёров.

Как указывает издание, при создании рейтинга учитывались последние три фильма, в которых актёры сыграли главную роль, при этом в расчёт брались только игровые кинокартины, выпущенные на более чем 2 тыс. экранов до 1 июня 2018 года.

В итоге наиболее переоценённым оказался актёр Мэттью Макконахи, принёсший продюсерам лишь $1,1 с каждого полученного им доллара в рамках своих контрактов.

Второе место по неприбыльности досталось Кристиану Бэйлу, который смог принести создателям фильмов только $1,5 за каждый полученный доллар, а замыкает тройку Мэтт Дэймон с показателем $3,70.

При этом наиболее выгодным в плане инвестиций оказался Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза в серии фильмов «Мстители». За каждый полученный им доллар продюсеры получили $82,70. Чуть менее выгодным для создателей кинокартин оказался коллега Реннера по киновселенной Марк Руффало ($80,20), сыгравший роль Халка в кинофраншизе.

Замыкает данную тройку Эми Адамс, сыгравшая Лоис Лейн в экранизации комиксов DC о Супермене, с показателем в $69,90.

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