Телеведущая Эвелина Закамская, автор и ведущая программы «Мнение» канала «Россия 24», рассказала корреспонденту «Москва-Баку» о беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, о многолетней дружбе с его семьей и о красоте новогоднего Баку. Эвелина родилась в Баку и всегда с теплотой вспоминает этот город.

— Вы брали интервью у президента Азербайджана в пятый раз. Какой была эта беседа? Как Ильхам Алиев изменился с момента вашей первой встречи?

— Когда мы увиделись в этот раз, президент отметил, что мы знакомы уже десять лет. Первое интервью у него я брала как раз в 2009 году. Мне было приятно, что Ильхам Гейдарович обратил на это внимание. (улыбается) И внешне, и в общении он совсем не изменился. Он всегда настроен серьезно и по-деловому, поскольку это, как правило, большое интервью об итогах жизни целой страны и ее позиции на мировой арене.

— О чем вам удалось поговорить за кадром?

— Каждый раз после окончания съемки Ильхам Гейдарович не торопится встать с места и мы просто беседуем на личные и отвлеченные темы. Мы говорим о семье, о настроении, о погоде в Баку…

— Ильхам Гейдарович рассказал вам о своей семье?

— Совсем немного. Когда мы говорили о его общем настроении, мне стало ясно, что для него, как главы государства, личные и общественные проблемы слиты воедино. Все что происходит в стране, отражается и на его личной жизни. В этот раз мне показалось, что у него было спокойное и уверенное состояние. Он уверен в завтрашнем дне и в том, что все, что сейчас происходит в Азербайджане происходит правильно. А для всех граждан этой страны — это важный знак, когда глава государства ни в чем не сомневается.

— Вы знакомы с семьей президента?

— Я знакома с первой леди, Мехрибан Ханум. Мне также удалось пару раз взять у нее интервью. На одном из мероприятий я также познакомилась с дочерью президента Лейлой Ханум. У всех членов семьи Алиевых есть талант к общественной деятельности и они этим очень успешно занимаются.

— Что нового в отношениях России и Азербайджана?

— Вы знаете, это тот случай, когда отсутствие радикальных новостей — это хороший признак (улыбается). Мы говорили о том, что отношения наших стран развиваются поступательно и, несмотря на меняющийся информационный и политический фон в мире, доверие между нашими президентами сохраняется. Ведь судьбы мира находятся в руках реальных людей! И вот это человеческое доверие, которое перерастает в доверие политическое — очень важно. Мы поговорили об интеграционных и экономических процессах между Россией и Азербайджаном, о туристическом направлении. Ведь основной поток туристов в Баку едет именно из России…

— Это обусловлено историческими связями между нашими странами…

— Да, но не только. Самый главный аспект, как отметил президент, это отсутствие языкового барьера между нашими странами. И сохранению позиций русского языка в Азербайджане сегодня уделяется очень много внимания. Что лично меня, как бакинку, не может не радовать! (улыбается) Конечно, это укрепляет наши связи. Знание русского языка, как одного из крупнейших языков мира, языка международного общения, позволяет расширять образовательное, культурное и научное пространство.

— Президент много говорил об итогах года в Азербайджане.

— Наверное, один из основных результатов этого года — это последовательное снижение нефтяной зависимости азербайджанской экономики и диверсификация экономики. Он выделил целый ряд развивающихся областей, в которых есть промежуточные итоги и делаются реальные шаги. Этот путь, который был выбран Азербайджаном несколько лет назад, продолжает развиваться, страна не отступает от выбранного курса. И события, которые сегодня происходят на мировом нефтяном рынке, указывают на то, что это был верный выбор. В сфере развития ненефтяного сектора, в частности в поддержке малого и среднего бизнеса страна снова выходит на территорию сотрудничества с Россией и Евразийским экономическим союзом.

— Для одного из своих интервью с президентом вы выбрали для наряда персиковое платье. В этот же раз были в светлом костюме. Вы решили предстать в более строгом образе?

— Нет, все гораздо проще! (смеется) Это связано с прической — тогда у меня были длинные волосы и к ним подходил мягкий и романтичный образ. То интервью было сделано в преддверии 9 мая, была весна и соответствующее настроение. Теперь у меня короткие волосы, традиционное каре. Кстати, президент обратил внимание и сказал, что в первый раз, когда мы с ним виделись у меня была такая же прическа. Костюм во многом также обусловлен тем, что сейчас зима и настроение было соответствующее. Во всяком случае комплиментов было не меньше, чем в прошлый раз. Всегда очень приятно, что в Азербайджане можно встретить галантных мужчин, которые знают, что приятно услышать женщине.

— Вы недавно вернулись из Баку, какая там атмосфера перед праздниками? Вам удалось прогуляться по столице?

— Эта поездка получилась какой-то особенно душевной для нашей съемочной группы. Нас всегда очень тепло принимают в Азербайджане, это уже традиция. В этот раз, общаясь уже за кадром с администрацией президента, мы говорили о том, что стали уже практически семьей. Для меня это очень дорого, поскольку Баку остается для меня родным городом и я очень люблю туда приезжать. Каждый раз, когда я приезжаю, я прошу водителя проехать мимо моего бывшего дома по бывшей улице Чапаева, сейчас Табриз. Сейчас дома уже нет — вместо него появилось большое многоэтажное новое здание, но вокруг стоят те же дома, так что я легко узнала родные места.

Новогоднего настроения в Баку — уйма, несмотря на то, что там теплее, чем в Москве и время от времени идет дождь. Высокое бакинское небо компенсирует отсутствие снега. Улицы нарядно украшены, город готовится к празднику. Мне очень нравится, что есть азербайджанский Дед Мороз. Это не Санта-Клаус, это именно Дед Мороз! (смеется) Он выглядит точно также как в моем детстве! Я очень желаю всем бакинцам, всем гражданам Азербайджана счастливого Нового года!

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