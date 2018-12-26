Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) утверждают, что обнаружили российский разведывательный корабль «Юрий Иванов» в среду у своих морских границ в Балтийском море.

«В эксклюзивной экономической зоне Латвии вооруженные силы идентифицировали в шести милях от территориальных вод разведывательный корабль российского военно-морского флота «Юрий Иванов», — заявили НВС на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.

По данным Минобороны Латвии, военные корабли, подлодки и боевая авиация ВС России регулярно появляются у границ республики. В 2017 году было зафиксировано около 200 подобных случаев.

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