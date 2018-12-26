Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили большинство ракет, которые израильские ВВС запустили по нескольким целям к западу от Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Издание ссылается на источник в военных кругах. По его словам, израильские самолеты запустили ракеты из воздушного пространства Ливана. От удара пострадал только склад оружия, а трое солдат получили ранения.

По данным израильского новостного сайта Nziv, ракеты поразили склад с иранскими ракетами «Фаджр-5». Израильская сторона считает, что они представляли угрозу, поскольку могли долететь до городов Галилеи. Дальность полета «Фаджр-5» — до 75 км.

Телеканал «аль-Арабия» сообщил, что израильские ВВС уничтожили три военных склада, которые принадлежали Ирану. По данным канала, самолеты летели на минимальной высоте над ливанским городом Тир.

После этого газета Jerusalem Post написала, что израильские силы ПВО сработали против ракеты, которую запустили из Сирии. По словам представителя армии обороны Израиля, от атаки Сирии никто не пострадал. Официально того, что силы ПВО перехватили ракеты, власти Израиля не подтверждали, отмечает RTVİ.

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