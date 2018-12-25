«Мы постараемся еще более активизировать деятельность Общественного Объединения «Азербайджанская Община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики». В мероприятиях в Азербайджане, особенно за пределами страны — международных конференциях, симпозиумах, мы приумножим свою активность. Будет продолжена работа по разоблачению армянских лживых сведений».

Об этом заявил новый председатель Общественного Объединения «Азербайджанская Община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики» Турал Гянджалиев.

T. Гянджалиев отметил, что Общественное Объединение «Азербайджанская Община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики» готово к диалогу с армянами.

«К сожалению, в Армении режим Сержа Саргсяна не способствовал этому. Мы надеемся, что на новом этапе в процессе урегулирования конфликта, мы наладим контакты с армянской общиной, начнем конструктивный диалог. Основной нашей целью является освобождение оккупированных земель Азербайджана, обеспечение возвращения вынужденных переселенцев в свои родные края, восстановление разрушенных исторических, культурных, религиозных памятников. У нас есть решимость вернувшись в свои родные края жить вместе с армянской общиной, мы всегда к этому готовы. Естественно, все это возможно в рамках территориальной целостности Азербайджана», — цитирует его агентство Репорт.

Minval.az