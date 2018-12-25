В штате Массачусетс актера Кевина Спейси обязали 7 января явиться в суд округа Нантакет в связи с обвинениями в домогательствах. Об этом сообщает RTVI.

Прокурор округа Кейп энд Айлендс Майкл О’Киф сказал, что 20 декабря уже провели открытое досудебное слушание по делу «Кевина С. Фаулера, также известного как Кевин Спейси».Спейси обвинили в сексуальных домогательствах в отношении подростка, сына бывшей телеведущей WCVB-TV Хизер Унру. Речь идет об инциденте в баре округа Нантакет в июле 2016 года.

В ноябре 2017 года во время пресс-конференции Унру публично обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к ее сыну (его имя не называется). Она сообщила, что Спейси напоил 18-летнего подростка в баре The Club Car. Как сообщает Boston Gerald, Спейси спрашивал его о сексе, а после засунул руку ему в штаны и схватил за гениталии.

Бывшая телеведущая рассказала, что ее сын сбежал из бара, когда Спейси отошел в ванную комнату. Она добавила, что он заявил об этом инциденте в полицию только осенью 2017 года из-за смущения и страха.

После появления новости об обвинениях Спейси опубликовал видеообращение от лица Фрэнка Андервуда (героя, которого он играл в сериале «Карточный домик»). И это стало первым публичным заявлением Спейси с осени 2017 года, когда сразу несколько человек обвинили его в домогательствах.

«Конечно, они пытались разлучить нас, но то, что есть между нами, слишком прочное. В конце концов, мы делились всем друг с другом. <…> Я шокировал вас своей честностью, но чаще всего я бросал вам вызов. И заставлял думать. И вы верили мне, хотя допускали, что этого делать не стоит <…> И я знаю, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы я вернулся», — сообщил Спейси.

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