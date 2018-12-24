Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к главе организации Дане Уайту с просьбой перенести рассмотрение дела о потасовке после поединка с ирландцем Конором Макгрегором в Россию.

«Перенесите моё дело в Россию», — написал спортсмен в своём Twitter.

6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за пояс чемпиона UFC в лёгком весе. После этого бойцы устроили потасовку и были отстранены от выступлений.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) должна была провести заседание по рассмотрению дела о потасовке.

Minval.az