Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к главе организации Дане Уайту с просьбой перенести рассмотрение дела о потасовке после поединка с ирландцем Конором Макгрегором в Россию.
«Перенесите моё дело в Россию», — написал спортсмен в своём Twitter.
6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за пояс чемпиона UFC в лёгком весе. После этого бойцы устроили потасовку и были отстранены от выступлений.
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) должна была провести заседание по рассмотрению дела о потасовке.