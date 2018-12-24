Журналист Джамаль Хашукджи, убитый в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, быстро осознал, что на территории диппредставительства ему грозит опасность. Об этом свидетельствует запись с прослушивающих устройств, пишет The Washington Post.

На записи слышно, как кто-то перед разговором в посольстве предлагает Хашукджи «чашечку чая», а тот резким тоном говорит «да». Знакомый с аудиозаписью чиновник рассказал изданию, что при этом в голосе журналиста ощущалась нервозность и раздраженность, что может свидетельствовать о том, что он трактовал этот жест вежливости как предвещающий нечто зловещее. Хашукджи предполагал, что его собираются накачать наркотиками и похитить, считает он.

Более ранние записи зафиксировали разговоры, свидетельствующие, что Хашукджи с самого начала планировали схватить и убить. В конце октября генеральный прокурор Саудовской Аравии признал, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Прежде саудовские власти настаивали на том, что журналиста убили случайно при попытке унять его крики.

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