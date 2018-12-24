Служба безопасности Украины (СБУ) установила 10 наемников ЧВК «Вагнер», которые причастны к убийству трех российских журналистов в Центральноафриканской республике. Как сообщается на сайте СБУ, наемники ЧВК были направлены в ЦАР руководством главного управления генштаба вооруженных сил РФ еще в начале нынешнего года, передает newsru.com.

Структурой прикрытия террористов является коммерческая фирма»М-Финанс», аффилированная с российским бизнесменом Евгением Пригожиным: доставка в Африку части наемников осуществлялась его частным самолетом. По данным СБУ, в задачи службы безопасности ООО «М-Финанс» в ЦАР входит осуществление инструкторской подготовки членов местных военизированных формирований, а также обеспечение тайного вывоза драгоценных камней в РФ «в интересах обогащения высшего руководства государства и российских спецслужб».

СБУ установила 37 граждан РФ, которые привлекаются руководством военной разведки РФ к выполнению служебных задач в ЦАР в составе «службы безопасности» ООО «М-Финанс». Среди них уже идентифицированы 10 наемников, которые непосредственно находились в ЦАР в день убийства российских журналистов. Отмечается, что большинство из этих лиц участвовали в террористической деятельности на востоке Украины и в Сирии, за что были отмечены государственными наградами РФ.

Заличев А. Б. 1984 года рождения

Грузденок Р. В. 1976 года рождения

Юдов С. М. 1968 года рождения

Фарафонов А. Е. 1975 года рождения

Киракосян А. А. 1976 года рождения

Сотов А. А. 1976 года рождения

Бубнов А. 1971 года рождения

Вильдяев В. В. 1977 года рождения

Минибаев И. Р. 1988 года рождения

Завадский С. Ю. 1975 года рождения

Материалы СБУ свидетельствуют, что после получения спецслужбами РФ информации о выезде российских журналистов в ЦАР, руководитель «службы безопасности ООО «М-Финанс» Захаров получил категорический приказ принять исчерпывающие меры для недопущения утечки информации о присутствии российских террористов в африканской стране.

«Тайная деятельность российских наемников «Вагнера» в ЦАР должна стать объектом международного расследования. Российские власти никоим образом не заинтересованы в установлении правды, ведь речь идет о «частной армии Путина», на чьих руках тысячи жизней мирных граждан в Украине и Сирии. Нам всем наконец надо понять, что молчание мирового сообщества убивает», — подчеркнул глава СБУ Василий Грицак.

Ранее бойцы российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает. В поданных материалах говорится, что под видом добровольцев россияне участвовали в конфликтах на востоке Украины, в Сирии, Ливии, Судане, ЦАР, Йемене и других странах. При этом на родине им грозит наказание по уголовной статье о наемничестве, а сами они не проходят необходимой реабилитации.

В июле 2018 года бойцы ЧВК обращались в Администрацию президента с предложением легализовать ЧВК, но получили ответ из Минобороны, в котором организацию и деятельность частных военных компаний в России назвали антиконституционными.

Как следует из обращения в суд, участников ЧВК лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наемничестве: деятельность таких компаний попадает под действие двух статей Уголовного кодекса РФ: «Наемничество» и «Организация незаконного вооружённого формирования».

О ситуации в ЦАР заговорили в основном после убийства в республике троих российских журналистов, поехавших туда снимать фильм о деятельности ЧВК Вагнера, которую связывают с Пригожиным. Корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в конце июля. Журналисты планировали снимать помимо прочего золотые прииски в Судане, на которых, как сообщали СМИ, работает компания «М инвест», которую также связывают с Пригожиным.

После убийства журналистов СК РФ начал расследование и даже откомандировал сотрудников в ЦАР для сбора информации. Однако о каких-либо подвижках в этом деле не сообщалось. Между тем участники независимых расследований довольно быстро выяснили, что за преступлением, вероятно, стоят русские киллеры. Об этом сообщил бизнесмен и оппозиционный общественный деятель Михаил Ходорковский.

Агентство Bloomberg писало, что структуры Евгения Пригожина стремятся распространить свое влияние на десять африканских стран. Им компании «путинского повара» предлагают услуги политических консультантов по обеспечению безопасности, подготовке оружия и услуг по организации предвыборных кампаний. В обмен Пригожин получает права на добычу полезных ископаемых и другие преференции для бизнеса.

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