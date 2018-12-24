Представитель Пентагона подтвердил подписание указа о выводе войск США из Сирии.
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, исполнительный указ уже подписан.
Однако, он отказался назвать дату начала вывода войск США из САР.
Представитель Пентагона подтвердил подписание указа о выводе войск США из Сирии.
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, исполнительный указ уже подписан.
Однако, он отказался назвать дату начала вывода войск США из САР.
Дата: 2018/12/24 9:15
Раздел: Мир
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