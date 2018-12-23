В центре Белграда прошло антиправительственное шествие «желтых жилетов».

Как сообщает ТАСС, движение объединило пять тысяч участников, многие из которых надели жёлтые жилеты. Они колонной прошли по улицам города.

Манифестанты обвинили правительство в создании атмосферы насилия после нападения на оппозиционера Борко Стефановича. Три недели назад его избили в городе Крушевац.

Кроме того, участники протестов потребовали найти и наказать виновных в убийстве политика Оливера Йовановича год назад.

Протестующие заявили, что самую масштабную акцию устроят 16 января — в день годовщины преступления.

Minval.az