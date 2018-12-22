В Сирию после операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» вернулись 291790 сирийских беженце.

Как передает «Анадолу», об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, в прошлом Турция была пунктом назначения мигрантов, а теперь стала еще и пунктом их транзита.

Некоторые беженцы прибывают в Турцию из региона Ближнего Востока и остаются здесь, возможно, в надежде при любом удобном случае переправиться на Запад или вернуться на родину, сказал министр.

С начала 2018 года в Турции были задержаны 251794 нелегальных мигранта, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 56 процентов, сказал Сойлу.

По его словам, в результате активной деятельности полиции, жандармерии и береговой охраны Турции западные страны не ощутили на себе рост этого показателя.

В настоящее время на территории Турции находятся 4,5 миллиона беженцев, отметил Сойлу.

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