Президент США Дональд Трамп заверил коллегу из Турции Тайипа Эрдогана в том, что американский конгресс не будет блокировать возможную сделку по продаже Анкаре систем противоракетной обороны Patriot, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на дипломатические источники.

Разрешение конгресса требуется, чтобы завершить сделку, отмечает издание. По данным источников газеты, глава Белого дома не уточнил, каким образом он намерен обеспечить прохождение сделки.

На этой неделе госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Сообщение о разрешении на продажу Patriot поступило на фоне напряженности в отношениях между США и Турцией по целому ряду вопросов, в том числе из-за планов Анкары закупить российские комплексы ПРО С-400, против чего активно выступает Вашингтон, угрожая при этом санкциями.

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