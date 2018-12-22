Никто не сможет помешать Анкаре провести военную операцию на севере Сирии. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Ливию.

«Как и раньше никто не смог помешать нам провести операцию «Щит Евфрата», в ходе которой мы уничтожили более 4 тыс. террористов «Даиш» (арабское название террористической группировки «Исламское государство»), как нам не смогли помешать с операцией «Оливковая ветвь», также никто не остановит нас с операцией к востоку от реки Евфрат», — приводит его слова телеканал NTV, передает Trend.

Minval.az