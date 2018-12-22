В связи с сохраняющейся непогодой запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США, планировавшийся в субботу с космодрома на мысе Канаверал, отменен, сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск ракеты со спутником должен был состояться еще 18 декабря. Однако за семь минут до старта из-за нештатных показаний датчиков на первой ступени ракеты-носителя он был отменен. SpaceX перенесла его на среду. Но за три часа до старта сообщила о новой отмене. В четверг запуску помешала неблагоприятная погода в районе космодрома. Непогода повлияла и на решение о запуске ракеты в субботу.

«Запуск отменен в связи с непогодой, — сообщила компания SpaceX. — Он перенесен на воскресенье».

Запуск отложен из-за сильного ветра, добавили в компании.

Minval.az